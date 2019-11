Zakopane. Sylwester TVP przeniesiony w nowe miejsce

"Sylwester TVP ma łączyć, a nie dzielić" - stwierdziły władze Telewizji Publicznej. I przeniosły imprezę w poprzednie miejsce, czyli Równie Krupową. Mimo to "Wiadomości" TVP winą oskarżyły o to Komitet Obrony Demokracji oraz redaktora naczelnego "Tygodnika Podhalańskiego".

Pod koniec materiału padło jednak stwierdzenie, że "analizy poziomu hałasu w czasie koncertu sylwestrowego są pokazują, że jest on zbliżony do poziomu notowanego w czasie Pucharu Świata, co otwiera drogę do rozmów na temat lokalizacji przyszłorocznej imprezy sylwestrowej pod Wielką Krokwią".