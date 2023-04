Z Budapesztu wieje chłodem. Nawet PiS musi to wreszcie dostrzec [OPINIA]

Stąd budowanie bliskich związków nie tylko z Rosją, ale i z Chinami czy państwami Azji Środkowej. Węgry walczyły o to, by stać się bramą, przez którą chiński kapitał będzie mógł wejść do Unii Europejskiej. Orban z fascynacją patrzył też na chiński model społeczno-polityczny, traktując go jako dowód na to, że wysoki poziom rozwoju gospodarczego wcale nie wymaga demokracji liberalnej, którą on sam konsekwentnie demontuje na Węgrzech od 13 lat.