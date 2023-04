Chiny mogą mieć klucz do pokoju w Ukrainie. Pytanie, czy zechcą go użyć

Wszystko to sprawia, że działania Chin mogą mieć znaczący wpływ na to, co zrobi Rosja w najbliższych miesiącach, na to, czy będzie w stanie kontynuować swoją napastniczą wojnę. Gdyby Chiny, które ciągle deklarują, że z Rosją łączy je "przyjaźń bez granic", zaczęły konkretnie wspierać rosyjski wysiłek wojenny np. sprzętem wojskowym czy logistyką, to szanse na korzystne militarne rozstrzygnięcie konfliktu przez Kijów radykalnie by się zmniejszyły.