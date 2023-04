To już oficjalne. Od tego dnia Finlandia będzie w NATO

Zdaniem szefa NATO Stoltenberga dzięki przystąpieniu do NATO Finlandia będzie bezpieczniejsza. - Ale także bezpieczniejsza będzie Szwecja - podkreślił. Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.