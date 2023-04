Politico: "Turcja to ból głowy NATO"

Blokowanie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, zakup rosyjskiego uzbrojenia, a także ataki na wspieraną przez USA milicję kurdyjską w Syrii to tylko kilka działań Ankary, które krytykują zachodni oficjele. Wielu obserwatorów międzynarodowej sceny politycznej zastanawia się, "czy kraj w ogóle pasuje do Sojuszu Północnoatlantyckiego". Politico wskazuje jednak, że "Turcja to ból głowy, którego NATO potrzebuje".