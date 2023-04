Putin prowokuje NATO. Ujawniono lokalizację broni jądrowej [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Niedziela to 403. dzień inwazji. Władimir Putin ogłosił, że Rosja planuje rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. W niedzielę na antenie białoruskiej telewizji ambasador Rosji Borys Gryzłow ujawnił, że zostanie ona ulokowana "przy zachodniej granicy Państwa Związkowego". Oznacza to, że rosyjska broń jądrowa może znaleźć się tuż przy granicą z Polską, a więc i całego NATO. Magazyn na Białorusi, do którego miałaby zostać przeniesiona taktyczna broń jądrowa, ma być gotowy do 1 lipca. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.