Dziewczyna ze złotym popiersiem

W sobotę Tatarski przechadzał się ulicami Moskwy. Wrzucił na bloga i informację, że dobrze prezentują się reklamy najemników Grupy Wagner wyświetlane na ulicznych telebimach. W niedzielę miał występ w lokalu Street Food Bar No. 1 na Wyspie Wasilewskiej. To jeden z lokali należących do Jewgienija Prigożina. W weekendy zbiera się tam klub dyskusyjny o nazwie "Cyberfront Z".