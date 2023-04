Macron w Pekinie. Eksperci o tym, jak Chiny rozgrywają Europę przeciw USA

Pyffel dodaje, że jego zdaniem "miernikiem sukcesu tej wizyty lub jego braku będzie to, co nastąpi później". - Ważne jest więc to, co zostało ukryte za oficjalną celebrą i okrągłymi dyplomatycznymi oświadczeniami. Pytanie, czy Xi Jinping wykona zapowiadany telefon do Kijowa, na który czekają Ukraińcy, co oficjalnie powiedzieli. Miał nastąpić bezpośrednio po wizycie w Moskwie i to się nie stało. Gdyby stało się teraz, Emmanuel Macron i Ursula von der Leyen mogliby triumfować i mówić o tym, że pokazali sprawczość i wywarli pozytywny wpływ na Xi Jinpinga - podkreśla Pyffel.