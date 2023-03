"Boją się, że Putin zwariuje i naciśnie czerwony guzik". Oto prawdziwe nastroje rosyjskich elit

Na co Farhad Achmedow odpowiada: - Pytanie, kto będzie po nich? Kadyrowcy, Prigożynici pójdą, do cholery, z jednej strony będą gwardziści. Tam będą machać sztyletami, młotami - mówi miliarder, nawiązując do Ramzana Kadyrowa oraz Jewgienija Prigożyna (założyciela grupy Wagner.)