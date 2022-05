"Prawa ręka" prezydenta Rosji. Od ochroniarza Putina do generała Zołotowa

W 1994 roku Cepow został aresztowany pod zarzutem nielegalnego przechowywania broni i narkotyków. Plotka głosi, że prawdziwym powodem aresztowania było przyjmowanie łapówek w zamian za wydanie licencji hazardowych przez urząd miasta. Nie spadł mu włos z głowy – wypuszczono go i uciekł do Czech. Powrócił do Rosji, kiedy Putin został prezydentem. Podczas inauguracji kadencji stał za nim, tuż obok Zołotowa.