Cele są trzy. Przed Putinem wielkie wyzwanie, w tle dawny przyjaciel

"Mięso armatnie"

Generał Waldemar Skrzypczak - w rozmowie z Wirtualną Polską - podkreśla, że co do szkolenia grupy ochroniarskie i grupa Wagnera nie mają porównania. - Wagnerowcy to ludzie przygotowywani do zabijania, do walki. Ci z firm ochroniarskich to jest po prostu mięso armatnie - ocenia wojskowy.