Pojawił się nagle u boku Putina. "Ten człowiek wybił się na wojnie"

Dmitrij Miedwiediew opublikował dziesięć prognoz na nadchodzący rok. Jego absurdalne przewidywania skomentował Jewgienij Prigożyn, lider grupy Wagnera, nazywając je "fantazjami erotycznymi". To nie pierwszy raz, kiedy skrytykował on ważnych ludzi z otoczenia Putina. To oznacza, że pozycja Prigożyna diametralnie wzrosła? - Dopóki krytyka Prigożyna nie odniesie się do samego Putina, to on będzie dawał na nią przyzwolenie - mówi Wirtualnej Polsce Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.