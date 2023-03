Pieskow o negocjacjach Putina z Xi. "Przeciągały się"

Putin poparł plan Pekinu

W dokumencie Pekin wezwał do poszanowania integralności terytorialnej "wszystkich państw", rozmów pokojowych i zawieszenia broni, ale nie do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy. Putin poparł plan Pekinu, oceniając, że mógłby się on stać podstawą do zakończenia walk.