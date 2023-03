Zaskakujące wyznanie Putina. Zrobił to "na wszelki wypadek"

Wizyta dyktatora w Mariupolu

O wizycie dyktatora w Mariupolu informowały w ubiegłym tygodniu kremlowskie media. Putin przybył do okupowanego miasta w dziewiątą rocznicę rosyjskiej nielegalnej aneksji półwyspu. Jest to najbliższe linii frontu miejsce w Ukrainie, do którego udał się przywódca z Kremla od momentu rozpoczęcia brutalnej inwazji jego wojsk na terytorium sąsiedniego kraju.