Ukraińskie MON z pilnym apelem. Prosi ludzi i media o "milczenie" [RELACJA NA ŻYWO]

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Raphael Grossi uda się w przyszłym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska rosyjskie siłowni jądrowej na południu Ukrainy - podała MAEA w sobotę.





"Będzie to drugi raz, gdy dyrektor generalny Grossi przekroczy linię frontu, by dojechać do największej w Europie elektrowni atomowej, i pierwszy raz od czasu, gdy 1 września 2022 roku zainicjował tam stałą obecność ekspertów MAEA" - podały służby prasowe agencji. Grossiemu towarzyszyć będzie nowa grupa ekspertów MAEA, która będzie już siódmym z kolei zespołem pracującym rotacyjnie w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.