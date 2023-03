"Der Spiegel" ujawnił kulisy zamrożenia środków dla Polski. Jest komentarz z rządu

Ursula von der Leyen była wówczas "maksymalnie wkurzona, ale nie mogła ich zignorować". Z ustaleń autora publikacji wynika, że w grudniu 2020 roku Koerner apelował do szefowej KE o podjęcie działań ws. Warszawy i Budapesztu, a Freund trzy miesiące później groził, że skieruje sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wskutek ich nacisków "nastawienie do Węgier i Polski von der Leyen uległo zmianie" i ostatecznie fundusze dla krajów zamrożono - podkreślił Neukirch.