Czarny scenariusz w sprawie Polski. Skutki mogą być koszmarne

- To jest zagrożenie w skali, w jakiej sobie nie wyobrażamy. To jest trudna do wyobrażenia skala chaosu, jaki powstanie. Bo jedno, to będą nieotrzymane pieniądze, albo otrzymane i do zwrotu, a drugie - co zrobić z umowami i projektami, które już rozpoczęliśmy. Skarb Państwa jest wówczas odpowiedzialny za zerwane kontrakty, bo skąd weźmiemy pieniądze, żeby je zrealizować? Część z tych inwestycji już ruszyła. To byłby kataklizm - zauważa prof. Grzeszczak. Ekspert dodaje, że "z punktu interesu państwa, musimy zrobić wszystko, żeby dostać te fundusze".