To przez nich zablokowano pieniądze dla Polski. Von der Leyen była "maksymalnie wkurzona"

W grudniu 2020 roku Koerner apelował do Von der Leyen o podjęcie działań ws. Polski i Węgier. Trzy miesiące później Freund ostrzegał, że skieruje sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W październiku 2021 roku Parlament Europejski zaskarżył Komisję Europejską w związku z jej "bezczynnością". Ostatecznie wyrok nie zapadł, gdyż "Von der Leyen zmieniła nastawienie do Węgier i Polski" - wyjaśnił Neukirch.