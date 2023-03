"Eliminujemy resztki sił rosyjskich". Zdecydowany głos z Ukrainy [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 394. dzień rosyjskiej inwazji. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak udzielił wywiadu agencji Ansa, w którym potwierdził, że Kijów szykuje się do kontrofensywy. Relacjonował, że póki co "na wszystkich kierunkach frontu trwają intensywne batalie". - My prowadzimy ważną misję - eliminujemy resztki sił rosyjskich, które jeszcze są w stanie walczyć - zaznaczył. Wspomniał również, że oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy nie wycofają się z Bachmutu. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.