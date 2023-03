Mocna zapowiedź premiera. Dotyczy produkcji amunicji

Rozmowy Morawiecki - Scholz

- W czwartek rozmawiałem dłużej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i mówiliśmy właśnie o amunicji. On mi powiedział, że chce, aby dwie największe firmy prywatne jak najszybciej, ze wsparciem państwa niemieckiego w tym przypadku, mogły rozpocząć zwiększoną produkcję amunicji. My chcemy również to samo robić - zapowiedział szef rządu.