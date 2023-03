Wymowne ostrzeżenie. "Pakujcie się i wynoście"

W poniedziałek późnym wieczorem w pobliżu miasta Dżankoj na okupowanym Krymie doszło do kilku eksplozji. Reuters przekazał, że zniszczony został transport rosyjskich pocisków Kalibr. Ukraińskie media zwracają z kolei uwagę, że w okolicach miasta Dżankoj krzyżują się wszystkie ważne linie kolejowe biegnące przez Krym. Rosjanie zaprzeczyli co prawda, by zniszczeniu uległ transport rakiet, ale lokalne władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy.