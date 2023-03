Miedwiediew przyznaje: Rosja nie była na to gotowa

- Nie zmieniłem tutaj swojego stanowiska. Jak chcieli wyjechać, to wyjechali. Jeśli siedzą tam cicho, mają prawo siedzieć tam dalej lub wrócić. To jest osobisty wybór każdego człowieka. W końcu nawet za ten wybór, jeśli jest to tylko wybór miejsca zamieszkania, nie można ich potępiać z prawnego punktu widzenia. Z moralnego punktu widzenia jest to możliwe. To prawda. Opuszczenie kraju w trudnym momencie jest czynem niemoralnym - stwierdził Miedwiediew.