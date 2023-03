Wagnerowcy na wojnie z Kremlem. Putin zmienia taktykę, Prigożyn się żali

- Mają zasoby do prowadzenia działań wojennych. Może nie pozwalają one na zdobycie przewagi, ale na zachowanie ciągłości działań wojennych. Problemem jest korupcja, która w trakcie wojny się nasiliła. Miedwiedew mocno zasugerował, że "jeśli nie weźmiecie się do roboty i nie przestaniecie kraść, to przyjdziemy i was rozliczymy". W podtekście: traficie za kraty, albo może wam coś się stać złego, np. wypadniecie przez okno - mówi ppłk Maciej Korowaj.