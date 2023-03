Putin kontra Prigożyn. Ekspertka ds. Rosji: To się skończy zabójstwem

- Kiedy jego przydatność się skończy, odejdzie. Ale nie wierzę, że on po prostu zniknie. Kreml zrobi to publicznie, aby upewnić się, że wysyła wiadomość. Jeśli ktoś jeszcze kiedykolwiek zwróci się przeciwko systemowi, to spotka go taka konsekwencja. Będzie to jedno z typowych morderstw, jak w przypadku Litwinienki - przewiduje Lautman.