Chcą ukarać Rosjan. Międzynarodowy Trybunał Karny rozpocznie śledztwa

Śledztwo MTK ws. porwań ukraińskich dzieci

Od początku wojny Rosjanie wywożą i indoktrynują ukraińskie dzieci. Z raportu Obserwatorium Konfliktów Uniwersytetu Yale wynika, że Moskwa przetrzymuje co najmniej 6 tys. dzieci w 43 obiektach i obozach na terenie całego kraju. Na początku marca Kijów podał jednak, że z Ukrainy wywieziono już nawet 16 tys. nieletnich. Rosjanie stworzyli system obozów, do których trafiają dzieci z Ukrainy, część z nich jest też adoptowana przez rosyjskie rodziny. Kreml twierdzi, że to "misja humanitarna", której celem jest "ochrona osieroconych lub porzuconych dzieci w trakcie wojny".