To się wydarzyło, gdy spałeś. Przegląd najważniejszych wydarzeń na świecie

* Izrael zwolnił najstarszego palestyńskiego więźnia, 83-letniego Fouada Al-Shobakiego, po 17 latach spędzonych za kratami w izraelskich więzieniach. Rodzina mężczyzny od lat apelowała do instytucji międzynarodowych o pomoc w uwolnieniu go z powodu poważnego stanu zdrowia i podeszłego wieku. Izraelski sąd skazał go na 20 lat więzienia za rzekomą próbę przemycenia dużej dostawy broni z Iranu do Strefy Gazy w 2002 roku. Al-Shobaki , który przed aresztowaniem pracował jako urzędnik, twierdził wówczas, że przypadkowo przejął przesyłkę na morzu.