Nurmi twierdzi, że Chinom zależy, by Rosjanie zwyciężyli, ponieważ "próbują związać Amerykanów w dwufrontowej wojnie obronnej". W tym kontekście zwraca on uwagę na to, że w czasie, gdy Ukraińcy walczą zachodnią, w tym amerykańską bronią, "kolejna wojna tli się już w Cieśnienie Tajwańskiej". "Jeśli Chiny zaczną zbroić Rosję, będą prowadzić z USA wojnę zastępczą" - podkreśla fiński publicysta.