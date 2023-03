"Autostrada życia". Ukraińcy bronią jej "za wszelką cenę"

Obrońcy z 24. wydzielonego batalionu szturmowego w rozmowie z "The Washington Post" relacjonowali swoje codzienne zmagania na froncie. Żołnierz o pseudonimie Hook wspomniał o tym, że m.in. obrona T0504 jest "coraz trudniejsza i bardziej ryzykowna" ze względu na powolne dostawy zachodniego uzbrojenia. - Bitwy o Bachmut zbierają żniwo w jednostce - podkreślił wojskowy o pseudonimie Chichen. - Najczarniejszy dzień to ten, w którym przeprowadzono jesienną operację na północny wschód od miasta, w wyniku której zginęło, zostało rannych lub zaginęło ponad 150 żołnierzy. Nawet jeśli wygrywasz, wciąż przegrywasz - powiedział. - Stajesz do walki wiedząc, że to będzie piekło - dodał.