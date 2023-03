Gruzja wściekła na Ukrainę. Jest odpowiedź Kijowa

Oświadczenie przedstawiciela MSZ w Kijowie nawiązuje m.in. do niedzielnej wypowiedzi szefa rządu w Tbilisi - Irakli Garibaszwili oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o mieszanie się w wewnętrzną sytuację w Gruzji. - Kiedy osoba, która jest w stanie wojny (...), odpowiada na destrukcyjne działanie kilku tysięcy ludzi tu, w Gruzji, to jest to bezpośredni dowód na to, że jest ona zaangażowana, zmotywowana do tego, by i tu coś się wydarzyło, by się zmieniło - powiedział premier w wywiadzie emitowanym w Imedi TV.