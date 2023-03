Niemiecka prasa: Polska użyła "wybuchowego argumentu"

Morawiecki miał rację mówiąc, że UE będzie silna tylko wtedy, jeżeli zachowa status "ekonomicznej klasy średniej". Ale jak ma się to ziścić, jeśli odwraca się od rynków azjatyckich, a Chińczykom prawi się moralne kazania – "podobne do tych ze strony Niemiec pod adresem Polski?". Na to pytanie Morawiecki nie udzielił odpowiedzi – podsumował Kurianowicz.