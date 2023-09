Sójka potrąciła rowerzystę. Wypadek z udziałem minister zdrowia

Do zdarzenia doszło koło godziny 13 we wsi Lutogniew niedaleko Krotoszyna w woj. wielkopolskim. - Mogę potwierdzić, taką informację, że miało miejsce takie zdarzenie. Było to zdarzenie z rowerem. Wiem też, że kierujący rowerem został zabrany do szpitala. Zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja drogowa - przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską mł.asp. Marta Mróz z zespołu prasowej wielkopolskiej policji.