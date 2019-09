Wypadek motocyklistów w Miłosnej. Wójt wspomina zmarłego szefa OSP. "Zwyczajnie niezwyczajny człowiek"

Miłosna. To tu doszło do tragicznego wypadku motocyklistów. Jeden z nich zginął - to 33-letni Krystian Skokowski, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie. - Był człowiekiem zwyczajnie niezwyczajnym, oddanym, prawdziwym. Z ikrą - wspomina go Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice, w rozmowie z WP.

- Znałem go osobiście. To był strażak, oddany nie od dziś. Człowiek prawdziwy. Zwyczajnie niezwyczajny - wspomina Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice. - Nie było go widać, a z drugiej strony robił wszystko, co można było, by pomagać społeczności. Rozwijał też swoje pasje - motory. To był mężczyzna z ikrą. Jak to się mówiło kiedyś - i do tańca, i do różańca. Będzie nam go brakowało. Nasze lokalne środowisko jest w żałobie. Żadne słowa teraz nie oddadzą tego, co czujemy - dodaje Wołoszyn.