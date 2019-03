Wypadek autobusu szkolnego w Świętokrzyskiem. Są ranni

Autobus szkolny wjechał do rowu w miejscowości Raków w woj. świętokrzyskim. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. 15-letnia dziewczyna została przewieziona do szpitala.

Do wypadku doszło o godz. 14:30. Za kierownicą busa siedział 68-letni mężczyzna. Kierowca był trzeźwy. Pojazdem jechało również sześcioro dzieci oraz ich opiekun.

- Ustalamy jak to się stało, że w Rakowie autobus zjechał do rowu. Do szpitala zabrane zostały 15-letnia uczennica oraz 36-letni opiekun - powiedział w rozmowie z portalem echodnia.eu aspirant sztabowy Michał Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.