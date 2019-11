WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wyniki Lotto 28.11. Ogromna wygrana. Sprawdź, czy zostałeś milionerem Kumulacja Lotto rozbita. W czwartkowym głównym losowaniu Lotto padła "szóstka". Sprawdzamy, ile wyniosła główna wygrana. Wyniki Lotto poznajemy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. (WP.PL/Andrzej Hulimka) Wyniki Lotto 28.11: 1, 6, 9, 13, 23, 29 To właśnie te liczby przyniosły jednemu z graczy wygraną wynoszącą 8 003 335 zł. Kolejna szansa na zostanie Lotto milionerem nadarzy się już w sobotę 30 listopada. Pula nagród wyniesie wtedy 2 mln zł. Wyniki Lotto Plus 28.11: 14, 19, 20, 22, 25, 38 Szczęście nie dopisało żadnemu z uczestników losowania Lotto Plus. Na główną wygraną uczestnicy tej gry czekają od 3 października. Kolejna okazja na wygranie miliona złotych nadarzy się w sobotę 30 listopada. Wyniki Lotto 28.11 – Multi Multi: Godzina 14:00: 3, 7, 9, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 39, 43, 47, 48, 50, 59, 70, 76 Plus 43 Godzina 21:40: 10, 13, 23, 26, 30, 35, 36, 39, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 74, 80 Plus 76 Szczęście dopisało jednemu z uczestników wieczornego losowania. Najwyższa wygrana wyniosła wtedy 70 tys. zł. Zwycięzca wskazał 9/9 wylosowanych liczb. Wyniki Lotto 28.11 – Ekstra Pensja: 7, 9, 10, 13, 16 + 4 O krok od najwyższej wygranej był również jeden z uczestników losowania Ekstra Pensja. Dzięki wskazaniu 5 wylosowanych liczb jego nagroda wyniesie 25 tys. zł. Wyniki Lotto 28.11 – Ekstra Premia: 12, 17, 11, 16, 1 + 1 O pechu mogą mówić uczestnicy losowań Ekstra Premia. W czwartek najwyższa wygrana w tej grze wyniosła 100 zł. Wyniki Lotto 28.11 – Kaskada: Godzina 14:00: 2, 6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 Godzina 21:40: 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 Na główną wygraną muszą poczekać uczestnicy losowań Kaskada. W czwartek najwyższe wygrane wyniosły tysiąc złotych. Wyniki Lotto 28.11 – Mini Lotto: 13, 17, 18, 40, 15 Tym razem szczęście nie dopisało również uczestnikom losowania Mini Lotto. Nikomu nie udało się wskazać pięciu wylosowanych liczb. Najwyższa wygrana wyniosła 1 222 zł. Wyniki Lotto 28.11 – Super Szansa: Godzina 14:00: 3, 8, 2, 3, 0, 6, 9 Godzina 21:40: 2, 2, 9, 8, 9, 3, 0 Najwyższa wygrana czwartkowych losowań Super Szansy wyniosła 10 tys. zł. Jej zdobywca wskazał właściwą wartość oraz kolejność pięciu ostatnich liczb. Najnowsze wyniki Lotto poznamy już w sobotę. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić w TVP INFO oraz za pośrednictwem strony internetowej Lotto i aplikacji mobilnej.