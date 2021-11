Złota Piłka 2021. Wynik oburzył radnego z Wieliczki. Złożył projekt uchwały

Złota Piłka 2021. "Lewandowski był murowanym faworytem"

W dokumencie przypomniano także o tym, że mimo kapitalnego sezonu 2019/2020, francuski tygodnik "France Football" nie zdecydował się na przyznanie nagrody - tłumaczono to pandemią koronawirusa. Autor uzasadnienia dodał, że wzbudziło to liczne kontrowersje, gdyż Lewandowski był "murowanym faworytem do sięgnięcia po wymarzone wyróżnienie".