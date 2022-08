Wybuchł wulkan w masywie Fagradalsfjall na Islandii. "Nie ma zakłóceń lotów"

W masywie Fagradalsfjall na Islandii doszło do erupcji wulkanu. Nastąpił on po wielu dniach nasilenia aktywności sejsmicznej w okolicach Reykjaviku - podało w środę Islandzkie Biuro Meteorologiczne. Islandzkie MSZ uspokaja, że tym razem raczej nie dojdzie do paraliżu lotnictwa jak w 2010 r.