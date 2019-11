Wybory prezydenckie 2020. Michał Dworczyk: Donald Tusk nie zaryzykuje starcia z Andrzejem Dudą

Wybory prezydenckie. Michał Dworczyk uważa, że Donald Tusk nie zaryzykuje starcia z kandydatem PiS. - Niezależnie od pomysłów opozycji, to Andrzej Duda jest faworytem nadchodzących wyborów - ocenia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Michał Dworczyk w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" był pytany, czy wydanie książki "Szczerze", której autorem jest przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, to preludium dla jego powrotu na polską scenę polityczną.

- Gdyby to jego zaangażowanie było owocne, mógłby rozważać powrót. Jednak każda z interwencji Donalda Tuska w sytuację polityczną kończyła się raczej spadkiem niż wzrostem poparcia dla opozycji - zaznaczył. - Były lider Platformy z pewnością zdaje sobie z tego sprawę - dodał szef KPRM.

Dworczyk odniósł się też do wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która oświadczyła, że "jest gotowa i ma pomysł, jak pokonać Andrzeja Dudę".

- Prezydent Andrzej Duda jest świetnie przygotowany do kolejnej kampanii, dobrze reprezentuje nasz kraj zarówno na forum wewnętrznym, jak i zewnętrznym - przekonywał Dworczyk w rozmowie z tygodnikiem. - Badania poziomu zaufania jednoznacznie wskazują na to, że Polacy doceniają jego prezydenturę. Dlatego niezależnie od pomysłów opozycji, to Andrzej Duda jest faworytem nadchodzących wyborów - oświadczył Dworczyk.