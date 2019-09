Wybory parlamentarne 2019. Senator Jan Dobrzyński wyrzucony z PiS. "Działał wbrew interesowi partii"

Niepokorny polityk nie należy już do Prawa i Sprawiedliwości. Senator Jan Dobrzyński został wyrzucony z partii, bo postanowił wystartować z własnego komitetu.

Obrót sprawy może zaskakiwać, bo Dobrzyński był związany z PiS od lat. Z drugiej strony był niechlubnym bohaterem afery w 2018 roku, co zakończyło się zawieszeniem go w prawach członka partii. Polityk miał mieć prawie trzy promile alkoholu we krwi, awanturować się na Dworcu Centralnym i z rozbitą twarzą trafić do szpitala.