Wybory do Europarlamentu 2019. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Europarlamentu 2019, które odbędą się 26 maja, na poparcie w okolicach 40 proc. mogą liczyć Koalicja Europejska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Kto prowadzi w sondażach i kto ma szanse na wygraną w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Sprawdź, kto ma największe szanse, aby wygrać wybory do Europarlamentu 2019. (Getty Images)

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Komitety wyborcze

W wyborach do Europarlamentu 2019 może startować każdy obywatel Unii Europejskiej, który ukończył 21. rok życia, mieszka na terenie wspólnoty od co najmniej 5 lat, nie był karany, ani nie jest ścigany z oskarżenia publicznego. Po spełnieniu wymienionych warunków każdy kandydat musi zostać zrzeszony w komitecie wyborczym, który w przypadku wyborów do PE może być założony zarówno przez partię polityczną, jak i organizację społeczną.

6 kwietnia 2019 minął termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 poprawnie zarejestrowało się 26 komitetów, z czego tylko 9 z nich przedłożyło listy wyborcze.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Prognoza wyniku wyborów

Na pytanie, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, odpowiadają najnowsze sondaże. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość jest liderem głosowania. PiS już od ponad dwóch miesięcy utrzymuje przewagę nad swoim największym rywalem, czyli Koalicją Europejską. Jeżeli głosowanie odbyłoby się dzisiaj, to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory do Europarlamentu.

Głosy Polaków rozkładają się następująco: KW Prawo i Sprawiedliwość – 37,9 proc.

KKW Koalicja Europejska – 34,7 proc.

Na mandat mogą również liczyć kandydaci z tych komitetów, które otrzymały co najmniej 5 proc. głosów w skali kraju. Według sondaży będą to: KW Wiosna Roberta Biedronia – 7,6 proc.

KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – 5,5 proc.

KWW Kukiz'15 – 5,5 proc.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Frekwencja wyborcza

Okazuje się, że wybory do Europarlamentu 2019 mogą przejść do historii ze względu na frekwencję. Z sondaży wiemy, że może być ona wyjątkowo wysoka. Wybory do PE odbyły się już trzykrotnie (w latach 2004, 2009 oraz 2014), a w stronę urn za każdym razem poszło nie więcej niż 25 proc. Plaków. W tym roku zdecydowaną chęć do głosowania wyraziło około 40 proc. respondentów. Natomiast na pytanie: "Czy weźmiesz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019" "raczej tak" odpowiedziało 12 proc. ankietowanych.