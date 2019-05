Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować poza miejscem zameldowania?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019, które odbędą się już 26 maja, Polacy wyłonią nazwiska 51 posłów, którzy będą reprezentować interesy naszego kraju w Brukseli oraz Strasburgu. Jednak nie każdy z nas będzie miał możliwość oddania głosu w stałym miejscu zamieszkania. Dowiedz się, jak głosować poza miejscem zameldowania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Podpowiadamy, jak głosować poza miejscem zameldowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019. (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)

Głosowanie poza miejscem zameldowania 2019. Wpisz się do rejestru wyborców

Aby swobodnie głosować poza miejscem zameldowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019, można złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców gminy. Jest to ułatwienie dla osób, które na stałe mieszkają poza miejscem swojego zameldowania lub dla wyborców, którzy nigdy nie byli zameldowani na terenie naszego kraju. Z takiej opcji mogą skorzystać osoby nieurodzone w Polsce. W tym przypadku jedynym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa jednego z 28 krajów, które należą do Unii Europejskiej.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć zarówno przez internet, jak i osobiście. Opcja internetowa wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Po prawidłowym wypełnieniu formularza na stronie rządowej: obywatel.gov.pl, należy poczekać na rozpatrzenie wniosku przez urzędnika. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców otrzymamy w ciągu 5 dni.

W celu osobistego złożenia wniosku należy udać się do Urzędu Gminy, w której obecnie mieszkamy. Taki dokument można pobrać bezpośrednio ze strony i powinny się w nim znaleźć takie dane jak: imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL oraz data urodzenia. Trzeba do niego dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz deklarację, w której jest zawarty adres pobytu stałego. Pisemny wniosek o wpis do rejestru wyborców należy złożyć nie później niż do 21 maja 2019.

Warto wiedzieć, że nazwisko jednego obywatela może widnieć tylko w jednym rejestrze wyborców.

Głosowanie poza miejscem zameldowania 2019. Dopisz się do spisu wyborców

Drugim sposobem, który pozwoli uzyskać nam prawo do głosowania poza miejscem zameldowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019, jest dopisanie nazwiska do spisu wyborców. Będzie to idealne rozwiązanie dla osób, które spędzą 26 maja poza miejscem swojego zamieszkania lub nie mieszkają już w Polsce. Jeżeli wiesz, że w dzień wyborów do Europarlamentu 2019 będziesz na urlopie w innej miejscowości, dostarcz wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać.

Dokument można złożyć przez internet (na platformie ePUAP, który pozwala potwierdzić tożsamość) lub osobiście w Urzędzie Gminy (najpóźniej 5 dni przed wyborami do PE 2019). Wniosek należy przygotować samodzielnie i uwzględnić w nim: imię (imiona) i nazwisko,

imię ojca,

datę urodzenie,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Urzędnik rozpatrzy podanie w ciągu kilku dni.

Ponadto istnieje możliwość dopisania się do spisu wyborców w dniu wyborów. Wystarczy pokazać członkom obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie o prawie do głosowania. Obywatel mieszkający za granicą może głosować na podstawie ważnego paszportu i potwierdzenia w formie karty stałego pobytu wraz z tłumaczeniem.

Głosowanie poza miejscem zameldowania 2019. Pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania

Chcesz zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 poza miejscem zameldowania, ale nie znasz adresu, w którym będziesz przebywać 26 maja? W takim przypadku możesz się starać o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument weźmiesz z Urzędu Gminy, która pełni funkcje administracyjne w okręgu twojego zamieszkania.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można brać udział w wyborach w kraju, za granicą oraz na polskim statku morskim.

W uporządkowaniu informacji na temat głosowania w wyborach do PE 2019 poza miejscem zameldowania pomoże filmik umieszczony poniżej: