Wszystkich Świętych 2019. Premier Mateusz Morawiecki wspomina ojca

Od śmierci Kornela Morawieckiego minął miesiąc. W dniu Wszystkich Świętych premier Mateusz Morawiecki opublikował wpis poświęcony ojcu. - Od kiedy pamiętam Ojca – On "włączał mnie do swojego życia" - napisał szef rządu na Facebooku.

"Czy Ojciec poświęcał nam dużo czasu? Powiedziałbym raczej, że On swoje dzieci wprowadzał do spraw, którymi żył" - rozpoczyna wpis na Facebooku premier.

"Kupił kiedyś samochód Warszawa kombi, z tych najstarszych. Pojazd ten nabył za jakieś symboliczne pieniądze, bo był w stanie śmierci technicznej. Psuł się często. Silnik zamarł kiedyś w czasie podróży, ale nigdy w nikim nie wywoływało to najmniejszego niepokoju. Zawsze od razu pochylał się nad silnikiem, ja oczywiście byłem wtedy już koło niego. "No to jak myślisz, co tym razem wysiadło?" – pytał i wszystko mi przy tym tłumacząc, ustalał przyczynę, znajdywał rozwiązanie w postaci wetkniętego gdzieś kijka, kawałka drutu czy sznurka i po chwili jechaliśmy dalej. Był mistrzem improwizacji. Zawsze uważał, że na wszystko można coś poradzić, każdą rzecz naprawić, wszystkiego dokonać" - czytamy.