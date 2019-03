Wojna o ustawę o ochronie zwierząt. Rolnicy mają dość

Konflikt wokół ustawy o ochronie zwierząt narasta. Według części rolników i hodowców, nowe przepisy autorstwa PiS nadają organizacjom ekologicznym ogromne możliwości kontrolne. Największy sprzeciw budzą zapisy o możliwości wchodzenia na posesję w asyście policji i zabierania zwierząt właścicielom.

Według protestujących, według nowych przepisów pracownicy organizacji pozarządowych będą mogli wchodzić na teren posesji hodowców bez ich zgody w celu skontrolowania znajdujących się tam zwierząt. Rolnicy i hodowcy protestujący pod Sejmem nazywają to „pierwszym krokiem ku zniszczeniu polskiego rolnictwa”.

Ustawa z poparciem prezesa PiS

Ustawa budzi kontrowersje od miesięcy. A wszystko zaczęło się, w listopadzie 2017 roku. Wtedy to, posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt ustawy, który przewidywał wzmocnienie ochrony zwierząt. Podpisał się pod nim m.in. prezes Jarosław Kaczyński. Procedowanie nad przepisami jednak zawieszono. Do stycznia tego roku, kiedy poseł PiS Krzysztof Czabański, zaproponował ich poprawienie.