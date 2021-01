Wielkopolska. Policjanci zatrzymali "szeryfa". Zdjęcie hitem internetu

Nietypowe auto zostało zatrzymane w poniedziałek w centrum Gniezna do rutynowej kontroli. Samochód mógł budzić zainteresowanie swoim wyglądem. To rzadko spotykany w Polsce oryginalny Ford Crown Victoria. Auto w przeciwieństwie do samochodów produkowanych z myślą o europejskich drogach jest bardzo długie, bo ma aż 5 metrów i 40 centymetrów. Zobaczyć można je głównie w amerykańskich filmach o stróżach prawa.