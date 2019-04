Wielkanoc 2019: Najładniejsze życzenia wielkanocne. Zabawne, rymowane wierszyki, idealne do wysłania na kartce lub w formie SMS

Wielkanoc 2019: życzenia i wierszyki wielkanocne, idealne do wysłania rodzinie i bliskim. Wybraliśmy krótkie, zabawne propozycje, idealne do wysłania w formie SMS lub na kartkach.

Wielkanoc 2019 – zabawne, krótkie życzenia i wierszyki

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem. Niech zające i barany pospełniają wasze plany, niech to będzie czas uroczy życzę miłej Wielkanocy!!!

Wesołego królika co po stole bryka, spokoju świętego i czasu wolnego, życia zabawnego w jaja bogatego i w ogóle wszystkiego kurczę najlepszego!

Nie myśl sobie że to bajka, Życzę Ci Smacznego Jajka. Niech tradycja wodę leje, Bo zajączek dziś szaleje.

Idą święta wielkiej nocy, maluj jajca bez pomocy, jedno czarne drugie białe i miej życie doskonałe, Idź je święcić jak co roku, te w koszyku nie te w kroku, A gdy wszystko już będzie przygotowane, to święta na pewno będą udane.

Moc prezentów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach Wielu wrażeń, mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy. Życzę jaja święconego i wszystkiego najlepszego!

Beczy w trawie baraneczek

nawołując wniebogłosy

Życzę zdrowia i radości

Wam z okazji Wielkiej Nocy

I dyngusa mokrutkiego

By Wam szczęście dopisało

By rodzinne były święta

By wam nic nie brakowało