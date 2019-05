Wielka Defilada. Tłumy warszawiaków, pozamykane ulice i paraliż stolicy

Wielka Defilada już w piątek przemieści się Wisłostradą. Sprowadzenie w to miejsce tysięcy żołnierzy i efektownie wyglądających pojazdów wojskowych sprawi, że duża część miasta zostanie na wiele godzin zablokowana.

Służby alarmują: "Zmiany w ruchu potrwają cały dzień"

Portal "Infoulice Warszawa" donosi, że co najmniej do godziny 18 w piątek zamknięte będą ulice: Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady, Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki do Zakroczymskiej do Wisłostrady, Boleść od Bugaj do Wisłostrady, Mostowa od Bugaj do Freta, Wodna, Steinkellera, Grodzka od al. Solidarności do Wisłostrady, Nowy Zjazd od al. Solidarności do Wisłostrady, Karowa od Browarnej do Wisłostrady, Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego, Dobra od Karowej do Lipowej, Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej, Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a Lipową, Ludna od Solec do Wisłostrady, Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady i Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady.