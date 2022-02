WHO ostrzega: "ogłoszenie zwycięstwa nad pandemią Covid-19 jest przedwczesne"

- Zalecamy ostrożność, ponieważ wiele krajów nie przeszło jeszcze przez szczyt fali zakażeń Omikronem. W niektórych z nich liczba zaszczepionych na Covid-19 wśród najbardziej narażonych grup jest niska (...) to nie jest moment, w którym możemy znosić wszystkie związane z epidemią ograniczenia — ostrzegła ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove podczas konferencji prasowej we wtorek 1 lutego.