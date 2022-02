COVID pozbawił ją dzieciństwa. 11-latka zbyt chora, by iść do szkoły

Tillie czuje się teraz na tyle lepiej, że pomaga naukowcom z University College Hospital w Londynie badać i rozumieć tzw. long COVID u dzieci. Dziewczynka próbuje teraz wrócić do normalnego chodzenia do szkoły. Od października udało jej się tylko trzy tygodnie, podczas których wytrzymywała pięć połówek dnia. Później czuła się "wyprana" i musiała wracać do łóżka.