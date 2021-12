Nowe badania nad long COVID. "Ta choroba to kameleon"

Long COVID (ang. "długi COVID"), czyli długotrwałe skutki COVID-19, to choroba, która jest dla lekarzy trudna do uchwycenia. - Ta choroba wirusowa to kameleon. Może ona przybierać bardzo różne formy - twierdzi prof. Ulrich Foerstermann, dziekan wydziału medycyny na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji.