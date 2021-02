Walentynki 2021. Wybierz najlepsze życzenia na walentynki dla ukochanej osoby

Życzenia na walentynki. Najlepsze wierszyki na walentynki do wysłania

Dzień świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

Że chcą kochać i kochają!

