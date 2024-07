Wakacje z kulturą – sprawdź, jakie miejsca warto odwiedzić tego lata!

Muzeum Twierdzy Toruń, Toruń

Nawet zapomniany i zaniedbany obiekt może odzyskać życie i stać się istotnym punktem na mapie miasta. Budynek Koszar Bramy Chełmińskiej po rewitalizacji – zrealizowanej dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – i zaadaptowaniu przestrzeni stał się dumnym Muzeum Twierdzy Toruń. Toruńskie fortyfikacje to dziś jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, będący cennym zabytkiem architektury militarnej. Funkcjonuje tu wystawa, która w atrakcyjny sposób – z wykorzystaniem plansz, makiet, dioram oraz rozwiązań multimedialnych – pokazuje historię fortyfikacji miasta. W poszczególnych salach ekspozycyjnych można zapoznać się z etapami funkcjonowania Twierdzy Toruń od średniowiecza, przez czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca II Wojny Światowej. Nie lada atrakcją dla miłośników historii będą zapewne również dostępne w muzeum eksponaty, m.in. przewoźna wieża pancerna. Podczas rewitalizacji budynek, jego otoczenie, a także sama przestrzeń wystawiennicza zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.